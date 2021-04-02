قافلة طبية تابعة لجامعة الأزهر في مستشفيات جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، عن انطلاق قافلة طبية تابعة لجامعة الأزهر، بمستشفيات جنوب سيناء (طور سيناء المركز الطبي بحي الزهراء، وأبورديس المركزي – دهب العام)، وفقًا للبروتوكول الموقعة مع طب جامعة الأزهر.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم، إن القافلة انطلقت بداية من اليوم وحتى يوم الجمعة الموافق 9 أبريل الجاري لتوقيع الكشف وإجراء الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى بالمستشفيات خلال فترتين، بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ومن الخامسة مساءً وحتى الثامنة مساءً.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، وهم: الأمراض الصدرية، والغدد الصماء، وطب الأطفال، والباطنة، كلى، الكبد والجهاز الهضمي، جراحة عظام، نساء، جراحة عامة، وسيجري العمل بالعيادات الخارجية والطوارئ.