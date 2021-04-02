صور.. التحفظ على أسماك ولحوم مجهولة المصدر في أسواق الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بالشرقية، بإشراف الدكتور بركات محمد علي، مدير المديرية، ورئاسة الدكتور أشرف حجازي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالتنسيق مع أقسام الصحة العامة والتفتيش بإدارات مراكز ومدن أولاد صقر ومنيا القمح وأبو حماد البيطرية، وقطاعات الرقابة التموينية وشرطة المرافق وجهاز حماية المستهلك، حملات تفتيشية لمراجعة المعروضات بالأسواق.

جرى التحفظ على 70 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى 730 كيلو أجزاء دواجن بمحلات لبيع الدواجن، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن 400 كيلو أسماك في ثلاجة لحفظ وبيع اللحوم والأسماك، و20 كيلو لحوم مفرومة، بثلاجة أخرى، جميعها مجهولة المصدر.

جرى التحفظ على المضبوطات وإعدام السلع واللحوم الفاسدة منها، فيما تحررت عن ذلك محاضر بـ 13 جُنح صحية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.