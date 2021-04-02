رياح وعواصف ترابية في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تعرضت مدن محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة لرياح وعواصف رملية وترابية مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة.

تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة متابعة تطورات الظروف الجوية أولا بأول بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والأجهزة المعنية، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

في السياق تشهد الطرق الرئيسية والفرعية والدولية حذرا شديدا من السائقين في حركة السير نظرا للرياح المحملة بالرمال والأتربة وزحف الكثبان الرملية عليها خشية وقوع حوادث.