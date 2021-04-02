فيديو.. "الخليج 365" مع فريق التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة داخل دور أيتام بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

رصدت عدسة الخليج 365 زيارة فريق التواصل الاجتماعي بوزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، لعدد من دور الأيتام في محافظة بورسعيد، لرفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.

يأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم، في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق رؤية مصر 2030.

قدم فريق التواصل الاجتماعي التابع للوزارة خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم للأطفال، وتقديم الرسائل التوعوية للاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية للمشرفات بدور الأيتام، بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة".

كما جرى توزيع عدد من الهدايا والحلوى والألعاب على الأطفال، في ظل أجواء من المرح والفرحة بين الأطفال، بحضور دكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ودكتور سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ودكتورة منى جلال، مسئولة المبادرات بمديرية الشئون الصحية، وعدد من القيادات بوزارتي التضامن الاجتماعي والصحة.