إيطاليا تمدّد قيود "كورونا" حتى نهاية أفريل

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الحكومة الإيطالية عقب اجتماع عقد أمس الأربعاء في روما، تمديد عدد من قيود مكافحة فيروس كورونا حتى نهاية أفريل.

ومع ذلك، ترغب البلاد في إعادة فتح المدارس للأطفال الصغار بعد عيد الفصح.

إلى جانب ذلك، صدر مرسوم جديد عن مجلس الوزراء ينص على التطعيم الإجباري للعديد من العاملين في المجال الطبي وفي أجزاء أخرى من نظام الرعاية الصحية.

وسجلت إيطاليا نحو 3.6 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ فيفري 2020، ويقترب عدد الوفيات من 110 آلاف.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز “هوبكنز” الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، الأربعاء، تطعيم 9.83 مليون شخص ضد فيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

وكالات