تحذير روسي للغرب من التدخل عسكريا في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أبريل 2021 02:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

هدد الكرملين الجمعة، بأن موسكو قد تضطر لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان الأمن في حال أرسلت دول غربية قوات إلى أوكرانيا في ظل التقارير التي تتحدّث عن تكثيف روسيا تواجدها العسكري عند الحدود.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: ”لا شك في أنه من شأن سيناريو كهذا أن يزيد التوتر قرب الحدود الروسية، بالطبع، سيستدعي ذلك إجراءات إضافية من قبل روسيا لضمان أمنها“.

لكنه شدد على أن بلاده لا تهدد أوكرانيا.