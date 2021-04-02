شكرا لقرائتكم خبر عن اسبانيا : 8.34 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم منحها حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه جرى إعطاء 8.34 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 318 ألفا و696 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، 6 أشهر.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 13 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا وصل إلى 3.29 مليون إصابة، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 75 ألفا و541 حالة. ومر نحو عام و8 أسابيع منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.