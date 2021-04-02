شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمخيم للاجئي الروهينجا يودي بحياة 3 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة من لاجئي الروهينجا حتفهم إثر نشوب حريق في سوق بالقرب من مخيم لاجئين في منطقة كوكس بازار بجنوب بنجلاديش.

وصرح خيشا خوي مارما، المسؤول بدائرة الإطفاء المحلية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه عثر على جثث الضحايا الثلاثة داخل أحد المتاجر المحترقة، وعددها عشرين متجرا، بعد أن شب الحريق قبل الفجر في السوق الذي يقع بالقرب من مخيم كوتوبالونج لللاجئين.

ووقع الحريق بالقرب من مخيمات لاجئي الروهينجا على بعد حوالي 325 كيلومترا جنوب شرق العاصمة داكا.

وقال مارما إن أعمار الضحايا تتراوح بين 20 و25 عاما، وكانوا يعملون في متجر للملابس أتت عليه النيران، مضيفا أنهم ربما كانوا نائمين في المتجر عندما اشتعل الحريق.

وذكر رئيس دائرة الاطفاء والحماية المدنية في المنطقة، عماد الحق، أن الحريق ربما نجم عن ماس كهربائي، مضيفا أن التحقيقات جارية لتحديد ملابساته.