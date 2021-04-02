التحالف يدك أوكار داعش ويقتل عنصرين شمال العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنّ طيران التحالف الدولي، الجمعة، غارات جوية شمالي العراق، أسفرت عن مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير قواعد تابعة لهم بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أن "طيران التحالف الدولي نفذ صباح اليوم، ضربة جوية في وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين (شمال)، ما أسفر عن تدمير كهفين وقتل اثنين من الإرهابيين".



وأضافت أن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أخرى في منطقة مطيبيجة، أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين".

وأمش الخميس، أعلنت وزارة الدفاع مقتل ثلاثة إرهابيين، بقصف شنه طيران الجيش العراقي في محافظة صلاح الدين.

وتنفذ قوات التحالف الدولي بين الحين والآخر طلعات جوية تستهدف أوكاراً وتجمعات لتنظيم داعش ضمن مساعيها في القضاء على الإرهاب وبذل جهود المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية.

وفي 2017، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا 2019 إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.