جوبا والمعارضة تحركان جمود الترتيبات الأمنية.. لجنة عسكرية مشتركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلجنة عسكرية مشتركة، تبدأ الحكومة والمعارضة بدولة جنوب السودان تحريك جمود ملف الترتيبات الأمنية المنبثق عن اتفاق السلام.

وتهدف اللجنة إلى توحيد هياكل القوات النظامية في الجيش والشرطة والحياة البرية، في خطوة أولية تسبق تخريج القوات المشتركة.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم قوات المعارضة، لام فول قبريال، إن اللجنة الفنية التي تم تكوينها بواسطة مجلس الدفاع المشترك تستهدف مواءمة الرتب والهياكل العسكرية في القوات النظامية المختلفة.

وأضاف، في تصريح لـ “الخليج 365": "ستقوم اللجنة بتوحيد الرتب العسكرية وتقديم ترشيحات ممثلي الأطراف في الهياكل العسكرية العليا، مثل رئيس أركان الجيش ونائبه، والمفتش العام ومديري الوحدات المختلفة، إلى جانب الفرق والكتائب والقطاعات العسكرية".

وأشار قبريال إلى أن تلك الخطوات من شأنها أن تمهد الطريق أمام عملية تخريج القوات المشتركة.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة قيادات الجيش الحكومي وقوات المعارضة المسلحة وتحالف أحزاب المعارضة في دولة جنوب السودان، المعروف اختصارا باسم "تحالف سوا".

ونصت اتفاقية الترتيبات الأمنية المنبثقة عن اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وعدد من الفصائل المعارضة، على إصلاح القطاع العسكري وتشكيل قوات مشتركة تكون نواة للجيش المستقبلي للبلاد.

ويرى متابعون أن تأخير عملية تخريج القوات المشتركة يعود لعدم توفر اللوجستيات، على الرغم من أن الاتفاق نص على تخريجها وتوزيعها مع بداية تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في فبراير/شباط الماضي.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان اتفاق السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة، فيما لم تستكمل بعد بقية هياكلها على مستوى الجهاز التنفيذي والتشريعي.

