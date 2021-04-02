شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان: 41 قتيلاً في تصادم قطار وشاحنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل 41 شخصاً وأصيب العشرات في حادثة اصطدم قطار ركاب بشاحنة على القضبان وخروجه عن مساره جزئياً خارج نفق للسكك الحديدية على طول الساحل الشرقي لتايوان اليوم (الجمعة). وكان الناجون يتسلقون النوافذ والأسطح للوصول إلى بر الأمان. وقال مسؤولون في مقاطعة هوالين: إن الحادثة وقعت بالقرب من منطقة توروكو. وأضافت وسائل إعلام أن 350 راكباً كانوا على متن القطار.

وأكدت أن شاحنة سقطت من جرف أعلى وسقطت على القضبان، واصطدم بها قطار كان يخرج من نفق. ومع استمرار انحصار معظم القطار في النفق، اضطر الركاب الهاربون إلى تسلق الأبواب والنوافذ والأسقف للوصول إلى بر الأمان. وأضافت إدارة الإنقاذ بمحافظة هوالين أن الشاحنة اصطدمت على ما يبدو بعد خروج القاطرة، مما تسبب في أكبر ضرر للعربات من 1 إلى 5.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وصور نشرها أشخاص في مكان الحادثة على الموقع الإلكتروني للوكالة المركزية للأنباء الرسمية، أشخاصاً يتسلقون الباب المفتوح لعربة سكة حديد خارج مدخل النفق مباشرة..

يذكر أن تايوان شهدت في أكتوبر 2018 حادثة خروج قطار سريع عن مساره على الساحل الشمالي الشرقي، ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة ما يقرب من 200. وفي عام 1991، أدى تصادم في غرب تايوان إلى مقتل 30 شخصاً وإصابة 112 في أسوأ حادثة قطارات في تاريخ تايوان.