شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز 129.26 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم-وكالات

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم 129.26 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و947 ألفاً و458 حالة، وفق إحصاء لـ«رويترز». وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وسجلت الهند 81466 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة إصابات منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12.30 مليون إصابة. وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 469 وفاة جديدة ليصل إجماليها إلى 163396 حالة.