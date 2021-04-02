روسيا تحذّر الغرب من التدخل عسكرياً في أوكرانيا

موسكو - أ.ف.ب، رويترز

هدد الكرملين، الجمعة، بأن موسكو قد تضطّر لاتّخاذ إجراءات إضافية؛ لضمان الأمن في حال أرسلت دول غربية قوات إلى أوكرانيا في ظل التقارير التي تتحدّث عن تكثيف روسيا تواجدها العسكري عند الحدود.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: «لا شك في أنه من شأن سيناريو كهذا أن يزيد التوتر قرب الحدود الروسية. بالطبع، سيستدعي ذلك إجراءات إضافية من قبل روسيا لضمان أمنها». لكنه شدد على أن بلاده «لا تهدد» أوكرانيا.

وعبر حلف الأطلسي عن قلقه، الخميس، بشأن ما قال إنه حشد عسكري روسي كبير قرب شرق أوكرانيا بعدما حذرت روسيا من أن أي تصعيد كبير للصراع في إقليم دونباس قد «يدمر» أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، إن الوضع عند خطوط القتال في شرق أوكرانيا بين قوات الحكومة الأوكرانية وقوات الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو مخيف للغاية، وإن عدة استفزازات وقعت هناك.