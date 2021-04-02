شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مبيعات «أحذية الشيطان» ذات الدم البشري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انحاز أحد القضاة الاتحاديين، الخميس، لشركة نايكي، عندما أمر شركة في بروكلين بأن توقف مؤقتاً مبيعات «أحذية الشيطان» التي أنتجتها بالتعاون مع مغني الراب ليل ناس إكس.

وجاء حكم القاضي إريك كوميتي في بروكلين بعد ثلاثة أيام من دعوى قضائية أقامتها نايكي ضد شركة ميستشف بروداكت ستوديو، زاعمة أن الحذاء باللونين الأسود والأحمر والذي يحمل شعار نايكي، ينتهك علامتها التجارية.

وأحذية الشيطان هي نسخ مخصصة من أحذية نايكي إير ماكس 97 الرياضية ويُزعم أنها تحتوي على قطرة دم بشري في النعل الأوسط، ومطبوع عليها «لوقا 10:18»، وهي آية من الإنجيل تشير إلى طرد الشيطان من الجنة.

وتم صنع 666 زوجاً فقط، بكلفة 1018 دولاراً للزوج. وكان ليل ناس إكس، المعروف بأغنية (أولد تاون رود)، يخطط لاختيار من سيحصل على الزوج 666، لكن هذه الخطة تم تأجيلها بعد الدعوى التي رفعتها نايكي يوم الاثنين. ولم تختصمه نايكي في الدعوى.

وقالت شركة ميستشف بروداكت ستوديو في بيان صدر بعد الحكم «الشركة تعتقد بقوة في حرية التعبير. نتطلع للتعاون مع نايكي والمحكمة لحل هذه القضية بأسرع طريقة ممكنة».

ولم يكن لدى محامي نايكي وميستشف أي تعليق فوري أو لم يردوا بعد على طلبات للتعليق.

(رويترز)