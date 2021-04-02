شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الصحفيين على نادى المعلمين للتسجيل بانتخابات التجديد النصفى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365، بثا مباشرا لأجواء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين والتى تجرى اليوم الجمعة بمقر نادى نقابة المعلمين، وتجرى على مقعد النقيب و6 أعضاء.

وقال خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، إن اللجنة عملت على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتى تبدأ من توقيع قياس الحرارة على الصحفيين الوافدين واتخاذ كافة السبل لتوزيع اللجان وتقليل الأعداد لتحقيق التباعد الاجتماعى.

وبدأ الصحفيون، التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة ،وذلك حال اكتمال النصاب القانونى بحضور 25%+1.

ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويتم مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (25% +1) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة، يبدأ الاجتماع مباشرة لمناقشة جدول الأعمال والذى يتضمن التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية فى 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

تجرى الانتخابات فى 32 لجنة إنتخابية داخل مقر نادى المعلمين بالجزيرة بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 أبريل الجارى، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك، وينافس فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين 6 مرشحين على مقعد النقيب و56 مرشحا لعضوية المجلس.