شكرا لقرائتكم خبر عن 190 صحفيا يسجلون فى عمومية "الصحفيين" لإجراء انتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجل ما يقرب من 190 صحفى، فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خلال الساعة الأولى من فتح باب التسجيل، استعدادا لاجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و 6 من أعضاء مجلس النقابة ،وذلك حال اكتمال النصاب القانونى .

واعتمد بعض المرشحين لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين على استخدام وسائل جديدة فى الدعاية لأنفسهم تتماشى مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ومن أبرزها توزيع زجاجات كحول ملصق عليها صورة المرشحة ورقمه بالقائمة الانتخابية .

كما اعتمد مرشحين آخرين على توزيع الكمامات الطبية ، وفى نفس الوقت تخصيص بعض مناديب المرشحين لتعقيم مقر نادى نقابة المعلمين المنعقد به انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين .

بدأ الصحفيون ، التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و 6 من أعضاء مجلس النقابة ،وذلك حال اكتمال النصاب القانونى بحضور 25%+1.

ومن المقرر أن يستمر باب التسجيل حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويتم مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (25% +1) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة، يبدأ الاجتماع مباشرة لمناقشة جدول الأعمال والذى يتضمن التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

تجرى الانتخابات فى 32 لجنة إنتخابية داخل مقر نادى المعلمين بالجزيرة بالاضافة الى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالاسكندرية.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 ابريل الجارى، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك، وينافس فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين 6 مرشحين على مقعد النقيب و56 مرشح لعضوية المجلس.