شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان فى قلب لندن.. دراسة تكشف المؤسسات التابعة للجماعة الإرهابية فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة صادرة عن المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب، أبرز المؤسسات والجمعيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فى لندن، مؤكدة أن الجماعة تمتلك 60 منظمة داخل بريطانيا، بينها منظمات خيرية ومؤسسات أخرى. وجاءت أبرز المؤسسات الإخوانية فى بريطانيا التى رصدها المركز فى دراسته:

1- منظمة الإغاثة الإسلامية في بريطانيا

بدأ تأسيسها في مدينة "برمنجهام" البريطانية على يد "هاني البنا"، َوكانت أول جمعية تحصل على تمويل حكومي بريطاني، ومن أبرز قاداتها السابقين والحاليين: حشمت خليفة، أحمد الراوي، عصام الحداد، وعدنان عبد الرحمن سيف.

2- المجلس الإسلامي البريطانى

يعد أكبر منظمة إسلامية فى المملكة المتحدة، حيث يضم أكثر من 500 عضو، بما فى ذلك المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية والشبكات المهنية، وله صلات غير معلنة بجماعة الإخوان، حسبما أكدت تقارير حكومية بريطانية.

3- الرابطة الإسلامية في بريطانيا

وهى منظمة أسسها كمال الهلباوي عام 1997 وترأستها "رغد التكريتي" ذات الأصول العراقية، حيث بدأ نشاط "رغد" في الرابطة الإسلامية منذ تأسيسها، وهى أيضًا عضوة فى المنتدى الأوروبى للمرأة المسلمة.

4- الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية

لديه 11 فرعا فى بريطانيا وأسسه عصام يوسف فى التسعينات.

5- مؤسسة قرطبة TCF

وهي مؤسسة فكرية شرق أوسطية تأسست فى عام 2005 على يد أنس التكريتي.

وأوضحت الدراسة: "دأبت الجماعة على استغلال الجائحة فى مضاعفة مواردها، ما أبرز مخاوف لدى البريطانيين من استغلال الجماعة مواقع إلكترونية في نشر أفكار متطرفة داخل المجتمع البريطاني، لذلك رفضت لندن منح تأشيرات لعدد من أعضاء الجماعة لدخول البلاد، وسعت لتقييم زيادة النشاط الاقتصادى للمؤسسات التابعة للإخوان خلال فترة انتشار كورونا".