شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، الاجتماع العادى للجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس، والتصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021، بمقر نادى المعلمين بالجزيرة، وذلك حال اكتمال النصاب القانونى بحضور 25%+1.

يبدأ التصويت فى كشوف الجمعية العمومية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا ومن المقرر المد ساعة بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، ويكتمل النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 25٪+ 1، كما شكلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، 32 لجنة للتصويت بمقر نادى المعلمين بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية.

وينافس فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين 6 مرشحين على مقعد النقيب و56 مرشحا لعضوية المجلس.