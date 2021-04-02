أبرزها ضبط 26 قضية تهريب.. جهود أمن المنافذ على مدار يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 7 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع- قطع غيار سيارات ، وفي مجال تهريب النقد تم ضبط عدد 1 قضية، وفي مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 2 قضية ، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 26 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

وأسفرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1611 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 269 حكم قضائي متنوع، وفي مجالي مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 1 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.