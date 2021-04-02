عربية أكل".. كيف تحصل على تمويل لمشروع صغير من البنك الأهلي بفائدة 5%؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أطلق البنك الأهلي، برنامجا جديدا لتمويل سيارات المأكولات المتنقلة المعروفة باسم (Foot Truck) موجهة لمشروعات للشباب لدعم ريادة الأعمال أو الطهاة أو المستثمرين أو مشروعات قائمة لأصحاب الأعمال الذين يخططون لتوسيع حجم أعمالها بشروط ميسرة.

وبدأ البنك الأهلي في إتاحة برنامج تمويل السيارات المتنقلة أمس الخميس خلال مشاركته في معرض كافكس الذي يقام من 1 إلى 3 أبريل من الشهر الجاري في أرض المعارض بالتجمع الخامس.

وقالت شنتال الصباغ، نائب مدير عام تنمية الأعمال، والخدمات غير المالية في مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن مشروعات سيارات المأكولات بدأت في تحقيق رواج وطلب كبير في آخر 10 سنوات، ولكن بعضهم ينقصهم التمويل، ولذلك أطلق البنك هذا البرنامج بما يحقق طموحاتهم وخاصة لمشاريع رواد الأعمال من الشباب حديثي التخرج بجانب الذين يمتلكون خبرة.

وأوضحت أن أي عميل أو شاب يستطيع التقدم للحصول على تمويل عبر فروع البنك الأهلي أو الخط الساخن للبنك (19623) لترك بياناتهم على أن يتم التواصل معهم لاطلاعهم على كافة التفاصيل المطلوبة لبدء حصولهم على التمويل.

وتعرض الصباغ تفاصيل قرض تمويل سيارات المأكولات المتنقلة وهي:

1- قيمة القرض : يصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى حسب حجم السيارة.

2- فترة السداد تصل الي 5 سنوات.

3- نسبة الفائدة: بمعدل سنوي يبدأ من 5% متناقصة لمن تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة، وتصل إلى 14% متناقصة للعملاء خارج المبادرة.

4-الدخل الشهري: يتم تحديده بناء على دراسة الجدوى المقدمة من العميل بهدف تحديد قيمة القرض اللازمة لتغطية تكلفة المشروع وبما يتوافق مع تعليمات البنك.

5- شراء السيارة من معارض محددة الذي يتعاقد معها البنك.



الأوراق المطلوبة:

صورة من الرقم القومي سارية.

بطاقة ضريبية وسجل تجاري.

ويحق للبنك طلب بعض الأوراق الأخرى للتأكد من جدية العميل في تنفيذ المشروع.