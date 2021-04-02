برنامج مضغوط لأسود الأطلس في تصفيات كأس العالم قطر 2022

جدة - عبدالحي حسين - يجري المنتخب الوطني مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022، وفق أجندة مضغوطة، بسبب التدابير الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا، ما يعني ضرورة تقسيم الجهد، وإيجاد التوليفة المناسبة للمباريات، من طرف الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن المواعيد المفصلة للجولات الست من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر 2022ً، حيث سيستقبل المنتخب الوطني نظيره السوداني في الجولة الأولى، أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو، على أن يرحل في الجولة الثانية لمواجهة منتخب غينيا في11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو.

ويحل فريق أسود الأطلس في الجولة الثانية بعد شهرين، ضيفا على منتخب غينيا بيساو في 1 أو 2 أو 3 أو 4 شتنبر، على أن يستضيفه في الجولة الرابعة أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 من الشهر ذاته.

ويرحل رفقاء زياش في الجولة الخامسة لمواجهة السودان في 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر، على أن يستقبل منتخب غينيا في الجولة الأخيرة أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أكتوبر.

وستتأهل 10 منتخبات إلى الدور الفاصل الذي ستجري مبارياته بنظام الذهاب والإياب في نونبر المقبل، للتعرف على الممثلين الخمسة لإفريقيا في المونديال.