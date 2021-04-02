بالفيديو: أسرع حالة طرد في تاريخ الكرة البرازيلية

وتدخل كايو ويلكر بخشونة في حق أحد لاعبي تريزي، بركله بقدمه على رأسه، بعد ثوان من انطلاق المباراة، ولم يتوان الحكم في إشهار البطاقة الحمراء في وجهه وطرده من الملعب، في الثانية 17.

وهذا أسرع طرد في تاريخ الكرة البرازيلية على الاطلاق.