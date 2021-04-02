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الصحة تصدر ايضاحا بشأن آليات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - اكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، انها تعتمد على تسجيل المواطنين في الموقع الالكتروني لغرض الحصول على لقاح كورونا او من خلال المراجعة المباشرة لاقرب منفذ تلقيحي.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعته الخليج 365، ان "الوزارة في الوقت الحالي تتبع التسجيل على الموقع الالكتروني بالنسبة لحصول اي شخص على لقاح كورونا او من خلال المراجعة المباشرة لاقرب منفذ تلقيحي للمواطن"، مبينا ان "الفرق الجوالة بالنسبة للقاح غير معتمدة في الوزارة حاليا".

واضاف البدر ان "عدد المواطنين الذين تلقوا لقاحات كورونا تجاوز الـ40 الف في عموم البلاد ".
وتابع ان "كوفاكس وردت حوالي 16 مليون جرعة تكفي لثمانية مليون مواطن على بواقع جرعتين للشخص الواحد"، مشيرا الى ان "هناك مليوني جرعة من سينوفارم و8 ملايين من فايزر ستصل الى العراق ".

واكد البدر ان "هنالك تواصلا حول مليون جرعة من لقاح سبوتنك الروسي "، لافتا الى ان "دفعات اللقاح ستأتي تباعاً خلال الايام المقبلة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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