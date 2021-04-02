انت الان تتابع خبر اختيار حسين سعيد رئيسا للجنة المسابقات في اتحاد غرب آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد، فقد اعادت اللجنة التنفيذية تشكيل لجان اتحاد غرب آسيا، واصبحت لجنة المسابقات مكونة من حسين سعيد "العراق" رئيسا، وجهاد الشحف "لبنان" نائبا للرئيس، والاعضاء خالد بن مقرن " السعودية " وصلاح القناعي "الكويت" وسيف المنصوري "الامارات" وحمد المناعي "قطر" وابراهيم البوعينين "البحرين" وابراهيم ابازيد "سوريا".وتخلل الاجتماع ، المصادقة على توصية رئيس الاتحاد بتسمية حميد الطاير والعقيد حاتم الغايب لشغل منصب عضوية اللجنة التنفيذية، بدلا من راشد الزعابي ومحمد الدباس، والاطّلاع على كتاب الاتحاد اللبناني لتسمية رنا نخلة لعضوية اللجنة النسوية.

وضمت اللجنة المالية علي المطيري "الكويت" رئيسا، وعلي البوعينين "البحرين" نائبا للرئيس، والأعضاء: عبد الله كبوها "السعودية" ومنصور الأنصاري "قطر" وحسن باشنفر "اليمن" وأحمد قمر الدين "لبنان" والعقيد زكريا قناة "سوريا" ولؤي عميش "الأردن".



وتشكلت لجنة الإعلام والتسويق من حميد الطاير "الإمارات" رئيسا، وم. عبدالعزيز العفالق "السعودية" نائبا للرئيس، والأعضاء محسن الحبسي "عُمان" وبسام ولويل "فلسطين" ومحمد الحمادي "البحرين" وخالد الكواري "قطر" ومعاذ الخميسي "اليمن" ود. أحمد كامل "العراق".

وضمت لجنة الطوارئ، الأمير علي بن الحسين رئيسا، وعضوية اللواء جبريل الرجوب "فلسطين" والشيخ سالم الوهيبي "عُمان".

واعتمدت اللجنة التنفيذية تشكيل لجان اتحاد غرب آسيا الجديدة وهي اللجنة القانونية التي تكونت من د. حميد الشيباني "اليمن" رئيسا، وكمال عبيدات "فلسطين" نائبا للرئيس، والأعضاء سلطان الطوقي "عُمان" ونعمة ضيدان "العراق" وأمجد آغا "سوريا" وحمدة الشامسي "الإمارات".

أما لجنة التطوير فضمت أحمد البوعينين "قطر" رئيسا، وخالد الشمري "الكويت" نائبا للرئيس، والأعضاء هارون البرطماني "عُمان" وخلفان بالهول "الإمارات" وأصلان كنجو "سوريا" وسام أصليوه "العراق".

وتكونت لجنة الانتخابات من وليد جابر "لبنان" رئيسا، وفؤاد قرادة "لأردن" نائبا للرئيس، والأعضاء قيس أسود "العراق" وعبد المنعم سويدان "الإمارات" وفهد بارباع "السعودية".

بدوره، كشف خليل السالم الأمين العام عن موعد مقترح لعقد اجتماع الجمعية للاتحاد، بحيث يقام يوم 16 أيلول 2021.