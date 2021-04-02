- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع خبر الصدر يدعو الشعب العراقي للرجوع الى الله لانهاء الفساد والوباء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الشعب العراقي للرجوع الى الله لقضاء الحوائج الخاصة والعامة وخصاصاً انهاء الفساد وتوقف انتشار الوباء وازدهار العراق وأمنه وزراعته وصناعته.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "يا أيها الاخوة: وما ربكم بظلام للعبيد.. بل هم ظلموا انفسهم بابتعادهم عنه.. فلا تظلموا انفسكم.. فالبدار البدار الى الرجوع الى الله مع السعي الحثيث لقضاء الحوائج الخاصة والعامة وخصاصاً انهاء الفساد وتوقف انتشار الوباء وازدهار العراق وأمنه وزراعته وصناعته وغير ذلك".
وما يلي نص التغريدة:
وما يلي نص التغريدة: