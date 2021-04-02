انت الان تتابع خبر الصدر يدعو الشعب العراقي للرجوع الى الله لانهاء الفساد والوباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الشعب العراقي للرجوع الى الله لقضاء الحوائج الخاصة والعامة وخصاصاً انهاء الفساد وتوقف انتشار الوباء وازدهار العراق وأمنه وزراعته وصناعته.