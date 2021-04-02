لماذا يلقب ميسي بـ'البرغوث' ورونالدو بـ'الدون'؟

وارتبط لقب "البرغوث" بميسي طوال السنوات الماضية، لأنه تم اعتباره آفة تصيب جميع منافسيه، وصاحب لدغات لا يمكن لأي دفاع أو حارس مرمى الوقوف أمامها.

وسمي ميسي بـ"البرغوث" أيضا، وذلك نسبة إلى حجمه الصغير وسرعته، حيث يعتبر البرغوث من الكائنات الصغيرة التي تلسع في لمحة، وكذلك ميسي، في لمحة بصر يخطف الكرة ويسجل الأهداف.



وبالعودة إلى حجمه الصغير، فإن السبب في ذلك، يعود لمرحلة طفولته، حيث عانى ميسي من مرض نقص النمو، واحتاج إلى تناول أدوية وهرمونات من أجل تخطي هذا المرض.