مشروع روسي لإدخال "الدرونز" معارك المحيطات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الروسية العمل على مشروع لتصنيع طائرة مسيرة (درون) خاصة مع نظام تحكم لمكافحة الغواصات.

وقالت مصادر في الوزارة، لصحيفة "إزفيستيا" إنه تتم الآن دراسة المنصات المحتملة لإنشاء مثل هذا الجهاز.



ومن المقرر استخدام الطائرات المسيرة الثقيلة المجهزة بوسائل كشف الغواصات والأسلحة المضادة لها، وستتمكن عدة أجهزة مدمجة في شبكة واحدة من البحث عن العدو في وقت واحد مستقبلا.

ويمكن إطلاق هذه الطائرات المسيرة من المطارات أو السفن، ويخطط للتحكم فيها من مواقع القيادة البحرية والجوية، مع الاستخدام الفعال للقدرات الآلية وعناصر الذكاء الاصطناعي.

وستكون الأجهزة قادرة إما على إصابة الأهداف بشكل مستقل، أو توجيه الأسلحة المضادة للغواصات لضرب الهدف.

وقال الخبير العسكري دميتري بولتينكوف إن الطائرة المسيرة لمكافحة الغواصات يجب أن يكون لها مدى طيران بعيد وأن تكون قادرة على البقاء في الجو لفترة طويلة.

والعام الماضي، أعلنت روسيا، اختراع محرك يمكنها من إنشاء طائرة قتالية سريعة جدا تفوق سرعتها سرعة الصوت بفارق كبير يصل إلى نحو 6 مرات.

وأوضحت هيئة براءات الاختراع الروسية أن مهندسي وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اخترعوا محركا يتمتع بإمكانيات محركين؛ هما الهوائي النفاث ومحرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود السائل.



ومحرك الطائرة المنتظرة يمكنها من الطيران لبعض الوقت بسرعة 6 ماخ "أي نحو 6 أمثال سرعة الصوت" وتهاجم أهدافا في الفضاء القريب بالصواريخ.

وتتفوق روسيا بهذا الاختراع على نفسها، إذ إنها بصدد إنشاء الطائرة المقاتلة الاعتراضية الجديدة التي تستطيع اعتراض أهداف لا تستطيع المقاتلة الاعتراضية الأساسية حاليا "ميج-31" الوصول إليها.