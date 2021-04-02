وزير خارجية كوريا الجنوبية إلى الصين في أول زيارة خارجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشونج ايوي-يونج إلى الصين في أول زيارة له للخارج منذ أن أصبح وزيرا الشهر الماضي.

وقال تشونج، إن التعاون مع الصين جزء "مهم للغاية" في إحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.



وأدلى وزير الخارجية الكوري الجنوبي بتلك التصريحات في وزارة الخارجية الجمعة، قبل مغادرته بلاده للقاء نظيره في الصين، مشددا على الحاجة إلى استمرار اضطلاع بكين بدور بناء، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وفيما يتعلق بما ستتم مناقشته في المحادثات المقرر أن تجرى غدا السبت في مدينة "شيامين" جنوب شرقي الصين، اختص تشونج بالذكر العلاقات الثنائية وعملية السلام الكورية والشؤون الإقليمية والدولية.

وأضاف أنه ستتم مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بشكل واسع بالنظر للعام المقبل، الذي يمثل الذكرى الـ30 لإقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين.

وأكد تشونج الحاجة إلى تسهيل "الدبلوماسية بصفة شخصية" مع بلدان مجاورة.

وكان تشونج قد التقى مع نظيريه الأمريكي والروسي في سول الشهر الماضي وتحدث أيضا عن الدفع من أجل عقد اجتماع مع وزير خارجية اليابان في أقرب وقت ممكن.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترا بسبب التجارب الصاروخية من جانب كوريا الشمالية، حيث أجرت بيونج يانج تجربتين صاروخيتين في الشهر الماضي هى الأولي في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجاءت إحدى التجارب عقب انتهاء تدريبات عسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة .

والجمعة، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن واشنطن ستطلع كوريا الجنوبية واليابان على المراجعة المنتظرة منذ فترة طويلة لسياستها تجاه عدائية كوريا الشمالية.

ويعقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيراه من اليابان شيجيرو كيتامورا، ومن كوريا الجنوبية سوه هون محادثات، الجمعة، في الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس بولاية ماريلاند.