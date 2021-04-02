شكرا لقرائتكم خبر عن يواجهان السجن 20 عاماً.. اعتقال زوجين أمريكيين «داعشيين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهمت السلطات الأمريكية زوجين أمريكيين بالتآمر لتقديم دعم مادّي لمنظمة إرهابية أجنبية، وبحسب وزارة العدل فقد جرت عملية الاعتقال خلال محاولتهما الصعود على متن سفينة متّجهة إلى اليمن بقصد الانضمام إلى «داعش». ويواجه الزوجان عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً إذا ما أدينا بالتّهم الموجّهة إليهما.

وقالت الوزارة في بيان إنّ المتّهمين هما جيمس برادلي البالغ من العمر 20 عاماً والمتحدّر من ولاية نيويورك وزوجته أروى مثنّى البالغة 29 عاماً والمتحدّرة من ولاية ألاباما.

وأضافت في بيان أمس (الخميس) أنّهما اعتقلا في ميناء نيوارك بولاية نيو جيرسي (شمال شرق) أثناء صعودهما على الجسر المؤدّي إلى سفينة شحن كانت في طريقها إلى اليمن. ووفق بيان الوزارة عبّر برادلي عن آراء متطرّفة عنيفة منذ 2019، وأنّه جاهر مراراً وتكراراً بإيمانه بـ«داعش». وأخبر جيمس أحد العملاء بأنّه مستعدّ لمهاجمة هدف أمريكي، بما في ذلك أكاديمية «ويست بوينت». وأظهرت وثيقة قضائية أنّ برادلي أصبح محط اهتمام مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» بعد أن اعتقلت السلطات في 2019 صديقاً له كان يخطّط للذهاب إلى أفغانستان للانضمام إلى حركة طالبان. وأفادت الوثيقة بأنّ الشاب «استمرّ في التعبير عن رغبته بارتكاب أعمال عنف، وقدّم دعمه وولاءه لداعش، وحاول السفر إلى الخارج للانضمام إلى التنظيم الإرهابي والقتال من أجله».

ووفقاً للمصدر نفسه فقد قرّر برادلي التوجّه إلى اليمن للانضمام إلى داعش مع أروى مثنّى التي تزوّجها في يناير الماضي.