41 قتيلاً إثر خروج قطار عن سكته داخل نفق في تايوان

تايبه - أ.ف.ب

قتل 41 شخصاً على الأقل، الجمعة، في حادث خروج قطار مكتظ بالركاب عن السكة داخل نفق في شرق تايوان، في أول أيام عطلة نهاية أسبوع طويلة. وقالت وكالة الإغاثة الوطنية في أحدث تقرير: إن «41 شخصاً قتلوا، وثمة اثنان لا يزالان عالقين في العربات، و66 أدخلوا إلى المستشفيات». وهذا الحادث يعد الأسوأ في خطوط السكك الحديدية في تايوان منذ عقود.

وأعلنت الشرطة أن الحادث قد تكون سببته آلية بناء انزلقت من منحدر واصطدمت بالقطار الذي كان يستعد لدخول النفق.

وقال مسؤول الشرطة في منطقة هواليين: «كان هناك آلية بناء لم تكون مركونة بشكل صحيح وانزلقت وصولاً إلى خط السكك الحديدية».

وأضاف: «هذا استنتاجنا الأولي ونحاول توضيح ملابسات الحادث». وأصدر مكتب رئيسة تايوان تساي انغ-وين بياناً جاء فيه أنها أمرت المستشفيات بالاستعداد لوصول أعداد كبيرة من الإصابات. وقال البيان: إن «الأولوية الأهم الآن هي إنقاذ الأشخاص العالقين».

وقالت شبكة «يو دي أن» إن فريقاً متواجداً في داخل النفق بث صوراً تظهر عربتين على الأقل لم تتعرضا لأي أضرار فيما يقوم عناصر الإنقاذ بمساعدة الركاب على الخروج من القطار.

ووقع الحادث على خط السكك الحديدية في شرق تايوان قرابة الساعة «1.30 بتوقيت جرينتش» قرب مدينة هواليين الساحلية. وكان القطار المؤلف من ثماني عربات متجهاً من تايبه إلى مدينة تايتونغ في جنوب شرق البلاد ويقل نحو 350 راكباً.

وقالت امرأة نجت من الحادث لشبكة أخبار محلية «شعرت وكأن هناك هزة عنيفة مفاجئة ووجدت نفسي أسقط على الأرض».

وأضافت: «كسرنا النافذة من أجل التمكن من الوصول إلى سطح القطار والخروج».

ووقع الحادث في اليوم الأول من مهرجان «كنس القبور» السنوي، وهو عطلة نهاية أسبوع طويلة تكون فيها الطرق والسكك الحديدية في تايوان مزدحمة عادة.

خلال هذه الفترة يعود السكان عموماً إلى قراهم؛ لتنظيف قبور أقربائهم. ويعد خط السكك الحديدية في شرق تايوان وجهة سياحية معروفة جداً ويمر بمحاذاة الساحل في منطقة مناظرها خلابة. ويسلك هذا الخط عدة أنفاق وجسور كما يتعرج عبر جبال مهيبة ووديان عميقة جداً قبل النزول إلى وادي هوادونغ.

وقد يكون الحادث أحد أسوأ كوارث السكك الحديدية في تايوان منذ عقود. ويعود آخر خروج كبير لقطار عن سكته في تايوان إلى عام 2018 وأسفر عن مقتل 18 شخصاً في أقصى الجنوب من الخط نفسه.

ووجهت لسائق القطار المكون من ثماني عربات تهمة القتل؛ بسبب الإهمال. وأصيب أكثر من 200 من الركاب البالغ عددهم 366 آنذاك.

هذا الحادث كان الأسوأ منذ 1991 حين قتل 30 راكباً وأصيب 112 بعد اصطدام قطارين في مياولي.

كذلك، قتل 30 شخصاً عام 1981 عندما اصطدمت شاحنة بقطار ركاب عند معبر عند المستوى نفسه، في هسينشو. وفي عام 2003، لقي 17 شخصاً حتفهم وأصيب 156 عندما سقط قطار كان على جبل أليشان في منحدر.