اليوم.. افتتاح 5 مساجد في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح 5 مساجد في قرى ومدن المحافظة اليوم الجمعة.

والمساجد التي يجري افتتاحها: "عمرو بن العاص بالحى الخامس بالعبور، وسيدى شاور بمنشأة الكرام بشبين القناطر، وآل البيت بإسكان الشباب بالعبور، والعلمى بميت كنانة بطوخ، والفاروق بكفر سعد ببنها".

وأضاف "أبو السعود" في تصريحات صحفية، أن مسجد آل البيت بإسكان الشباب بمدينة العبور، مقام على مساحة 380 مترا، وبلغت تكلفته الإجمالية 4 ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية، كما أن مسجد عمرو بن العاص بالحى الخامس بمدينة العبور أيضا، أقيم على مساحة 800 متر، وبلغت تكلفته الإجمالية 7 ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف.

وأوضح مدير أوقاف القليوبية، أن مسجد العلمي بقرية ميت كنانة التابعة لإدارة أوقاف طوخ أقيم على مساحة 285 متر، وبلغت تكلفته 3 ملايين جنيه، بالجهود الذاتية تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف، وأيضا مسجد الفاروق بكفر سعد ببنها مساحته 250متر، وبلغت تكلفته الإجمالية 3 ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف، وأخيرا مسجد سيدى شاور بمنشأة الكرام التابعة لإدارة أوقاف شبين القناطر، ومساحته 775 مترا وبلغت تكلفته الإجمالية 7 ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه بلغ إجمالي عدد المساجد التي جرى افتتاحها خلال الفترة الأخيرة 21 مسجدا موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التي أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة.