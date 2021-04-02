مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بالتسمم عقب تناول وجبة أسماك في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقى صيادان مصرعهما وأصيب 3 آخرين بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عقب تناولهم وجبة أسماك على مركب داخل ميناء الصيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد جثتي "السيد الغريب أبو العلا، 21 عامًا، وأحمد كامل عضروس، 19 عامًا"، و3 مصابين هم: محمد كامل محمود، 22 عامًا، ومحمد السيد شاهين، 22 عامًا، وأحمد إبراهيم محمود، 22 عامًا، إثر إصابتهم بالتسمم نتيجة تناول وجبة أسماك على مركب داخل ميناء الصيد.

وجرى وضع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن، كما يجري تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.