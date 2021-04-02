صور.. تكريم الأيتام خلال احتفالية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

احتفلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مساء الخميس، بيوم اليتيم، بقاعة نقابة الزراعيين بمدينة الخارجة.

قالت الدكتورة آلاء ذخيرة، أمينة التدريب والتثقيف السياسي بأمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، إنه تم تنظيم احتفالية بمناسبة الاحتفالات بيوم اليتيم بقاعة نقابة الزراعيين بمدينة الخارجة.

جاء ذلك بحضور قيادات المحافظة التنفيذية والسياسية والشعبية، وبتنظيم أمانة التدريب بالحزب بالتعاون مع المهندس أحمد أيوب أمين لجنة الإسكان بالحزب، وبإشراف جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبتنظيم أمانة التدريب والتثقيف السياسي بالوادي الجديد بالتعاون مع أمانة الإسكان وتحت إشراف أمانة المحافظة.

أضافت آلاء، أن الاحتفالية تضمنت تقديم فقرات فني وشعرية ومسرحية كوميدية وفقرة بلغة الإشارة، وعرض التنورة وفرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية، وتوزيع هدايا عينية على 51 طفلا من الأطفال الأيتام بالمحافظة.