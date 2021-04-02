بالصور.. عشرات القتلى والجرحى في حادث قطار مروع في تايوان

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة النقل في تايوان إن 36 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد خروج قطار عن القضبان في نفق في شرق البلاد، اليوم الجمعة.

وأضافت أن 72 آخرين أصيبوا.

وفي وقت سابق، قالت إدارة الإطفاء في تايوان إن قطاراً خرج عن القضبان في نفق في شرق البلاد وهناك مخاوف من سقوط كثير من القتلى.

وأضافت الإدارة في بيان أن القطار الذي كان متجها إلى تايتونج خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.

وقالت «الملاحظات البصرية الأولية تشير إلى أن كثيرين لا تبدو عليهم علامات الحياة».