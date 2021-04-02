البيت الأبيض يبحث أزمة نقص الرقائق الإلكترونية

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دعت مستشارة الأمن القومي الأميركي جاكي سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي بريان ديسي قادة صناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات في الولايات المتحدة إلى مناقشة قضية النقص الشديد في إمدادات الرقائق الإلكترونية في العديد من القطاعات الصناعية وبخاصة صناعة السيارات والعمل على مواجهتها.

وقال مسؤول أميركي إن الرئيس جو بايدن يشعر بالقلق من هذا النقص، وإن الإدارة الأميركية تعمل مع الكونجرس والشركاء المحليين والحلفاء في الخارج لمواجهة المشكلة، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

يذكر أن أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصنيع السيارات، قد أجبرت أغلب الشركات العالمية، بما فيها الشركات الأمريكية على خفض انتاجها خلال الشهور الأخيرة.

وأعلنت شركة فورد موتور ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة أمس خفض إنتاجها من الشاحنة الخفيفة إف 150 وهي السيارة الأفضل مبيعا في الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من سياراتها على خلفية نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصنيعها.