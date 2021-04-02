شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 على الأقل وإصابة أكثر من 20 بعد خروج قطار عن القضبان في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة الإطفاء في تايوان إن قطارا خرج عن القضبان في نفق في شرق البلاد اليوم الجمعة، وإن أربعة على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20.وأضافت الإدارة في بيان أن القطار الذي كان متجها إلى تايتونج خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.

وقالت إن أربعة على الأقل لقوا حتفهم وجرى نقل ثلاثة مصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى، بينما ينتظر نحو 20 مصابا بجروح طفيفة النقل إلى المستشفى.

وذكرت أن القطار كان يقل حوالي 350 شخصا، وأن جهود الإنقاذ مستمرة.