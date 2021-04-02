شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 558 شخصا بكوفيد19- في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 558 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 104 آلاف و 194 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت وفاة حالتين إضافيتين بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى .1737

كما تعافي من المرض 422 حالة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى .95861

وتم تطعيم 36125 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطيعم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى 914 ألفا و 69 شخصا.