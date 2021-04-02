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كورونا عالميا.. الإصابات تتجاوز 129 مليون والوفيات تقارب 3 مليون

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الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 129.25 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و947233.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتصنف كلا من (الولايات المتحدة – والبرازيل - الهند - فرنسا - روسيا - المملكة المتحدة - إيطاليا - تركيا - إسبانيا – ألمانيا)، الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

كما يأتي كلا من ( العراق – الأردن – المغرب – لبنان ) في قائمة أكثر الدول العربية إصابة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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