شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا.. الإصابات تتجاوز 129 مليون والوفيات تقارب 3 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 129.25 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و947233.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتصنف كلا من (الولايات المتحدة – والبرازيل - الهند - فرنسا - روسيا - المملكة المتحدة - إيطاليا - تركيا - إسبانيا – ألمانيا)، الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

كما يأتي كلا من ( العراق – الأردن – المغرب – لبنان ) في قائمة أكثر الدول العربية إصابة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.