أمريكا تؤكد مواصلتها دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، دعم بلاده للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواجهة التهديدات الحوثية.

ودعا كيربي في مؤتمر صحفي مليشيا الحوثي إلى وقف هجماتها والعمل على تحقيق حل سياسي.



وعن التهديدات الإيرانية، أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك أن إيران لا تزال تشكل تهديداً لجيرانها ومصالح الأمن القومي الأمريكي بالمنطقة.

وأضاف أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية لايزال موجوداً، مؤكدا أن دعم إيران المستمر للجماعات الإرهابية في المنطقة يمثّل مشكلة، وقد تسارع من نواحٍ كثيرة، مما يهدد المصالح الأمريكية، ومصالح حلفائها في المنطقة.

وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وقال التحالف، في بيان، إن "قواته تمكنت من تدمير طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية".



ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

ومنذ أسبوعين أعلنت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت المبادرة السعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدة أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.