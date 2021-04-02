تطورات جديدة في قضية إسراء عماد ضحية العنف الأسري بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

قررت النيابة العامة في مصر، يوم الخميس، إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد ووالدته في واقعة الاعتداء عليها بآلة حادة، وذلك دون كفالة أو اتهام لعدم كفاية الأدلة.



وفي وقت سابق، قبضت قوات الأمن في مصر، على والدة زوج إسراء عماد، وشقيقه الشهير بـ“تيتو“، لسماع أقوالهما فيما هو منسوب إليهما من الاشتراك والتحريض في الواقعة.

وأنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما في تحقيقات النيابة، وتم حجزهما 24 ساعة لحين ورود التحريات.

وأمرت النيابة بعرض المجني عليها إسراء عماد على الطب الشرعي بحضور مندوب من النيابة العامة، لبيان ما بها من إصابات، فيما تقرر إعادة عرضها مرة أخرى عقب إزالة الضمادات التي تغطي الجروح.

وتم تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بصورة كبيرة، ونشرت صور للمجني عليها بعد تعرضها للاعتداء.

وتلقت النيابة تقريرا طبيا بإصابة المجني عليها بجروح قطعية في أماكن متفرقة من جسدها، فانتقلت إلى المستشفى لسؤالها، وقالت إن زوجها اعتدى عليها بـ“مطواة“ إثر خلافات زوجية، ثم حملها إلى سيارة واتصل بشقيقه، فحضر برفقة آخر.

وقالت المعتدى عليها إن الشقيقين ”كانا يتحدثان عن كيفية التخلص منها، فتوعدها زوجها آنذاك بالاعتداء عليها مجددا لتخويفها حتى لا تبلغ عنه“.

وأضافت: ”اتصل بعد ذلك بوالدته التي حرضته على إلقائي في البحر، لكن توسلت إليه لإسعافي، فساومني مقابل ذلك على عدم الإبلاغ عنه، ونقلني بعد موافقتي إلى المستشفى“.

وأشارت إلى أن زوجها اعتدى عليها بتحريض من شقيقه ووالدته.

وأمرت النيابة العامة بحبس الزوج أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.