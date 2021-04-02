شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا المغرب.. 579 إصابة جديدة و7 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس عن تسجيل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 676 أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى496 ألفا و676 حالة.

كما سجلت الوزارة سبع وفيات جديدة ارتفاعا من خمسة أمس، ليصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8825 حالة، بنسبة وفيات 1.8 في المائة.

وتعافت 348 حالة إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 483 ألفا و 711 حالة بنسبة تعافي 97.4 في المائة.

وحصل أربعة ملايين و315 ألفا و800 شخص على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لكوفيد-19، بينما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح ثلاثة ملايين و767 ألفا و210.

وقالت الحكومة المغربية اليوم في اجتماع أسبوعي إن الوضعية الوبائية في المغرب في الأسبوعين الأخيرين شهدت "منحى تصاعديا خاصة بجهة الدار البيضاء سطات، والتي يشكل عدد حالات الإصابة بها 50 في المائة من مجموع الحالات المسجلة على المستوى الوطني".

وأضافت أن عدد حالات الإصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا في المغرب "عرفت ارتفاعا ملحوظا حيث تم كشف أزيد من 73 وحدة متحورة تحمل الطفرة البريطانية".