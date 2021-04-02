شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إنها سجلت تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس، وذلك انخفاضا من 16 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن من بين الحالات أربع إصابات محلية. وسجلت الصين أيضا 20 حالة جديدة خالية من الأعراض، مقارنة مع 42 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90226 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.