شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الأمراض الأفريقية» تؤكد استقرار وضع إيبولا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي، استقرار الوضع الوبائي المتعلق بفيروس الإيبولا، في وقت الذي لم يتم فيه تسجيل حالات إصابة أو وفيات جديدة.

وأوضحت المراكز في بيان أمس أنه تم الإبلاغ عن حالة تشافي واحدة في غينيا، مشيرة إلى أنه لا توجد حالات نشطة في كل من الكونغو الديمقراطية وغينيا. وأضافت إلى أن دول الاتحاد الافريقي أبلغت عن إجمالي 30 إصابة بفيروس الإيبولا، و15 وفاة