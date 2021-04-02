بـ"زجاجة حارقة".. محاولة اختراق لقصر الإليزيه بالعاصمة باريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت السلطات الفرنسية، الجمعة، القبض على شخص حاول التسلل لقصر الإليزيه بالعاصمة باريس وهو يحمل زجاجة حارقة.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن مصادرها القول إن "أحد الأشخاص حاول التسلل لفناء القصر الرئاسي الكائن بمنطقة الدائرة الثامنة في العاصمة باريس".



وأضافت المصادر أن المتسلل حاول تسلق البوابات الضخمة التي تحمي مكان إقامة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون وزوجته وكان يحمل زجاجة حارقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن "المقبوض عليه كان برفقته شخصان أخران التقطا صوراً ومقاطع فيديو لمحاولة الاقتحام، حيث تم إلقاء القبض على الثلاثة، وستظهر التحقيقات الجارية معهم ما هي دوافعهم وراء هذا العمل".