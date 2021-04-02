شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان "بنبرة مخففة" لمجلس الأمن بشأن بورما وسط ضغوط صينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

أدان مجلس الأمن الدولي ”بشدة مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال“ في بورما، وذلك في بيان صدر الخميس بإجماع أعضائه بعدما خففت الصين كثيرا من نبرة النص ومضمونه خلال مفاوضات شاقة استمرت يومين.



وفي البيان الذي صاغته بريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة في بورما، قال أعضاء المجلس الـ15 إنهم ”يعربون عن قلقهم العميق إزاء التدهور السريع للوضع، ويدينون بشدة استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين ومقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال“.

وكانت مسودات سابقة من هذا البيان تضمنت عبارة تقول إن مجلس الأمن ”مستعد للنظر في خطوات جديدة“، في تلويح بإمكانية فرض عقوبات ضد العسكر الذين تولوا السلطة في بورما قبل شهرين في انقلاب يرفضه قسم كبير من البورميين الذين يحتجون في تظاهرات سلمية يقمعها الجيش بالحديد والنار مما أسفر عن مقتل 535 مدنيا على الأقل.