العالم على أبواب 130 مليون مصاب بفيروس كورونا.. وحجر صحي في عدد من دول العالم

جدة - عبدالحي حسين - ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، إلى حدود اليوم الخميس، إلى حوالي 130 مليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 2,830,488 حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 129 مليونا و589 ألف شخص سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 104,494,196 مليون؛ بنسبة تجازوت 80 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من 26 مليون شخص بنسبة بلغت 20 في المائة من إجمالي الاصابات، فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم أزيد من 96,517 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون في قسم الإنعاش.

وحتى، صباح اليوم، توفي أكثر من 2,830,488 مليون، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة قاربت 2.18 في المائة، فيما تم تسجيل أزيد من 640,203 ألف إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء، حيث تجاوز 31,166,344 مليون إصابة، و565,256 ألف وفاة، فيما احتلت البرازيل المركز الثاني بـ12,753,258 مليون إصابة.

يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعان، أمس الأربعاء، فرض الحجر الصحي الشامل في البلاد، ابتداء من مساء السبت المقبل، بسبب تفشي موجة كورونا الثالثة.

وألمانيا قررت تمديد العمل بإجراءات الحجر الصحي الصارمة، لتشمل الأسبوع الأول من أبريل 2021، لتازمنه مع”عيد الفصح”، كما ستفرض بعض القيود الجديدة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكانت السلطات الصحية الإيطالية قد أعلنت، قبل أسبوعين، إعادة غالبية البلاد، التي تواجه الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا إلى الحجر الصحي الجزئي في المناطق الأكثر اكتظاظا في البلاد، خصوصا لومبارديا، الرئة الاقتصادية للبلاد، ولاتسيو، التي تضم العاصمة روما، ستصنف مناطق “حمراء” (عالية المخاطر).

ومن جانبها، فرضت السلطات الفلبينية الحجر الصحي على ملايين المواطنين، لمنع انتشار الفيروس.