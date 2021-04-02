شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير دولي من «حمام دم وشيك» في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحرق ناشطون في ميانمار أمس الخميس نسخًا من دستور صاغه الجيش، بعد شهرين من استيلاء المجلس العسكري على السلطة، بينما حذرت مبعوثة خاصة للأمم المتحدة من حمام دم نتيجة حملة شديدة ضد المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري.

ويأتي تحذير مبعوثة الأمم المتحدة في أعقاب تصعيد في الاشتباكات بين الجيش ومقاتلين من أقليات عرقية في مناطق حدودية.

وذكرت قناة «دي. في. بي» الإخبارية أن ما لا يقل عن 20 جنديًا قتلوا بينما دُمرت أربع شاحنات عسكرية في اشتباكات مع جيش استقلال كاشين، أحد أقوى الجماعات المتمردة في ميانمار. وبدأت طائرات الجيش في قصف مواقع اتحاد كارين الوطني، وهي جماعة متمردة أخرى، لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا، مما أدى لفرار آلاف القرويين من منازلهم، ولجوء الكثير منهم إلى تايلاند. وأبلغت كريستين شيرانر بورجنر، مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا، أن الجيش غير قادر على إدارة البلاد، وحذرت من أن الوضع على الأرض سيتدهور.

وأضافت إنه يتعين على المجلس بحث «تحرك مؤثر» لتغيير مسار الأحداث، نظرًا لأن هناك «حمام دم وشيكًا».

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار: إن ما لا يقل عن 536 مدنيًا قتلوا في الاحتجاجات، منهم 141 يوم السبت، أكثر الأيام دموية منذ بدء الاضطرابات.