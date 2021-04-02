شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. التحالف الدولي يدمر كهفا لإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أمس الخميس أن التحالف الدولي دمر كهفًا وقتل إرهابيًا في وادي الثرثار شمال غربي البلاد.

وقالت خلية الإعلام في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»: إن «طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في وادي الثرثار أسفرت عن تدمير كهف وقتل أحد الإرهابيين»، وأضافت أن «ذلك جاء بأمر من قيادة العمليات المشتركة».

يشار إلى أن وادي الثرثار يقع بين محافظات صلاح الدين ونينوى (شمال) والأنبار (غرب).

في شأن آخر، قرر البرلمان العراقي التصويت على حل المجلس قبل 3 أيام من إجراء الانتخابات المبكرة.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان: إن مجلس النواب حلَّ نفسه في تاريخ 7 أكتوبر المقبل على أن تُجرى الانتخابات في موعدها المحدد يوم 10 من الشهر ذاته.

إلى ذلك أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد تسجيل الاعتراضات على سجل الناخبين، وتمديد فترة تحديث سجل الناخبين البايومتري إلى منتصف الشهر الحالي.

وذكرت في بيان «أنها قررت تمديد فترة تحديث سجل الناخبين البايومتري التي انطلقت منذ يناير الماضي لمدة 15 يومًا إضافية، لتنتهي منتصف أبريل الجاري؛ سعيًا منها لفسح المجال أمام أكبر عدد من الناخبين لإجراء عملية التسجيل والتحديث البايومتري، بهدف ضمان مشاركتهم في التصويت لاحقًا».