شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يحبط هجوما حوثيا على مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، أمس الخميس، إحباط عملية هجوم وشيك للحوثيين باستخدام صاروخ باليستي لاستهداف المدنيين.

وقال التحالف، في بيان صحفي: إنه «تمّ تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب» (شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء)، مشيرًا إلى استمرار محاولات الميليشيات لاستهداف المدنيين الأبرياء.

وأضاف: «إن العملية الهجومية للميليشيات الحوثية في مأرب تعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر»، مشددًا على أن «الميليشيات المدعومة من إيران مستمرة في استهداف المدنيين الأبرياء».

يُذكر أنه منذ فبراير الماضي شنت جماعة الحوثي واحدًا من أعنف الهجمات على محافظة مأرب، حيث قام عناصرها بتحريك أسلحة ثقيلة، لكنهم لم يحرزوا أي تقدّم وسط مقاومة شديدة من القبائل المحلية والقوات الشرعية.