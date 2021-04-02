سيدة بريطانية أجرها يعادل ضعف راتب رئيس وزراء بلادها 2360 مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت البريطانية دينيس كوتس، وهي المؤسس لشركة المراهنات عبر الإنترنت "بيت 365"، 648 مليون دولار من راتبها والأرباح على مدار عام.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، حققت البريطانية دينيس كوتس زيادة بنحو 50% في راتبها وأرباحها مقارنة بالعام الماضي، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان.

وبلغ راتب كوتس من الشركة على مدار عام مضى 421.2 مليون إسترليني، مما يجعلها أحد أعلى المديرين التنفيذيين في العالم من حيث الراتب.

وقد عززت وضعها كأغني سيدة في المملكة المتحدة، كما أضافت إلى ثروتها التي تجعلها بالفعل ضمن قائمة أغنى 500 شخصية في العالم، بحسب "مؤشر بلومبرج للمليارديرات".

وحققت كوتس أكثر من 1.5 مليار دولار على مدار العقد الماضي، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وأشار التقرير إلى أن شركة "بيت 465" التي تأسست قبل عقدين من الزمان، قد استفادت كثيرا من الشعبية المتنامية للمراهنة على الرياضات عبر الإنترنت.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن دينيس أصبحت تكسب ما يعادل 1.3 مليون جنيه إسترليني في اليوم في الفترة من أبريل/نيسان 2019 إلى مارس/آذار 2020، أو ما يعادل 54 ألف جنيه إسترليني في الساعة، أي أن أجرها يعادل ضعف راتب رئيس وزراء بريطانيا 2360 مرة.

كما أن راتب دينيس يفوق مجموع رواتب رؤساء أكبر 100 شركة في بريطانيا.

الطريف أن ذلك الرقم يفوق بأكثر من 699 ضعفاً ما قدمته الشركة كتبرع لمؤسسة خيرية تعمل على تقليل أضرار المراهنات على البريطانيين، بموجب نظام الضرائب الطوعية للصناعة في بريطانيا.